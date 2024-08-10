وفاة وأربع إصابات بحادث سير في الديوانية

توفي شخص وأصيبت أربع نساء بحادث سير في محافظة الديوانية.

وقال مراسل السومرية نيوز في المحافظة، إن عجلة نوع سنتافي انقلبت على الطريق الدولي السريع قرب دواجن الديوانية.

وأضاف مراسلنا أن الحادث تسبب بوفاة سائق المركبة وإصابة أربع نساء اثنتان منهن بحالة خطرة.