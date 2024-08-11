رفع حواجز كونكريتية قرب مبنى محافظة الديوانية

وجه محافظ الديوانية عباس الزاملي، الأحد، برفع حواجز كونكريتية قرب مبنى المحافظة.

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وقالت المحافظة في بيان، إن "محافظ الديوانية عباس الزاملي أمر برفع الصبات الكونكريتية من سياج ديوان المحافظة".

يشار الى أن الحواجز الكونكريتية وضعت خلال أيام تظاهرات تشرين في 2019.