الاطاحة باجنبي خبأ المخدرات داخل عجلة كبيرة في كركوك

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "في ضربةٍ أمنية جديدة وملاحقةٍ استخبارية دقيقة لشبكات الاتجار بالمخدرات، تمكنت مفارز مديرية شؤون مخدرات من الإطاحة بمتهم أجنبي الجنسية، بعد إحباط محاولة لتهريب مواد مخدرة وإخفائها بطريقة تمويهية داخل عجلة حمل كبيرة".وأسفرت العملية عن "ضبط (2) لتر من مادة الميثادون السائل المخدرة بحوزة المتهم".