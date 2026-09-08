إطلاق منصة (ميّز التزييف) للتوعية بمخاطر الذكاء الاصطناعي

وذكر الجهاز في بيان، انه "تم أطلاق منصة ميّز التزييف بنسختها التفاعلية الأولى في ، والشرق الأوسط المخصصة للتوعية والتحصين ضد مخاطر التزييف العميق (Deepfake) والتضليل الرقمي".واشار الجهاز الى ان "اطلاق المنصة يأتي كخطوة استباقية رائدة لبناء خط دفاع مجتمعي متين؛ يهدف إلى تمكين المواطن العراقي وتدريب مهاراته المعرفية على كشف المحتوى الرقمي المضلل، والتحقق من صحة الوسائط بمختلف أشكالها سواء كانت صوراً مصطنعة، أو مقاطع فيديو مفبركة، أو أصواتاً مستنسخة".وتابع ان "الهدف من الاطلاق للحد من انتشار الشائعات، ومواجهة أساليب الاحتيال الإلكتروني المستحدثة، بما يصب مباشرة في حماية السلم المجتمعي وتعزيز أمننا الوطني"