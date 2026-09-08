الدفاع المدني يسيطر على حريق داخل دار سكنية في الرمادي

وذكر المصدر لـ ، ان "فرق الدفاع المدني في تمكنت من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل في دار سكنية بمنطقة حي الشرطة في ".وأوضح المصدر أن سرعة استجابة فرق الدفاع المدني أسهمت في إخماد النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء الدار، مشيراً إلى عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحادث.