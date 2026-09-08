السلطات الايرانية تحتجز مالك قناة عراق الحدث تمهيدا لتسليمه الى بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "السلطات الأمنية الإيرانية احتجزت مالك قناة عراق الحدث بلال في مشهد، بطلب من ، وذلك عقب الاعترافات الأولية التي أدلى بها الإعلامي المحتجز بقضايا ابتزاز".واضاف ان "هناك تنسيق استخباري بين وطهران لاسترجاع المالكي إلى العراق، وإكمال الإجراءات القانونية والقضائية بحقه".