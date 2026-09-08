قوة امنية تتدخل وتحرر حدثا قيده والده بالسلاسل في بغداد (صورة)

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "مفارز قسم حماية الأسرة والطفل في جانب بالعاصمة ، حررت حدثاً تعرض لتعنيف أسري شديد وتقييد بالسلاسل من قبل والده".وأضافت ان "العملية تمت عقب ورود مناشدة عاجلة عبر رقم الطوارئ الموحد (911) تفيد بتعرض الحدث للتعنيف والتنكيل، ليصدر توجيه فوري من وكيل لشؤون الشرطة بضرورة التدخل السريع"، مشيرة الى انه "بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، تحركت المفارز المختصة إلى محل الحادث وتمكنت من فك قيد الحدث وتحريره، ونقله فوراً إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية واستحصال التقرير الطبي الأولي للوقوف على أثر التعنيف".وبينت ان "والدة الحدث تقدمت بشكوى أصولية ضد زوجها، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإحالته إلى القضاء".