استعدادات للعمل بإنشاء منفذ فيشخابور الحدودي

وأكد عضو ، محمد أهريس في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أن "هذا المنفذ المرتقب يمثل خطوة مهمة لتعزيز الحركة التجارية وزيادة واردات "، مبيناً أنه "سيكون رافداً جديداً لحركة البضائع والتبادل التجاري، فضلاً عن إسهامه في دعم منفذ وتعزيز مكانة كمحور تجاري رئيسي بين العراق وتركيا".وأشار إلى أن "ربط المنفذ الجديد بمشروع سيُعزز الموقع الاقتصادي للعراق ويفتح آفاقاً واسعة أمام حركة النقل والاستثمار إلى جانب توفير فرص عمل وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية".وبيّن أهريس أن "هذه الخطوة تأتي في صلب التعاون الاقتصادي العراقي التركي وضامنةً لتوجهات تعزيز المنافذ الحدودية وتطوير طرق النقل والتجارة، بما يدعم موقع العراق كممر تجاري استراتيجي مع الإقليم والعالم".