النزاهة: ضبط موظفين اثنين متلبسين بتسلم الرشوة في بلدية كربلاء

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق ، قام بنصب كمينٍ لاثنين من مُوظَّفي قسم التجاوزات في مُديريَّة البلديَّة، وضبطهما بالجرم المشهود؛ إثر قيامهما بطلب وتسلُّم مبلغ الرشوة من أحد الأشخاص؛ مقابل السماح له بإكمال بناء الدار العائدة له الواقعة في أحد الأحياء التي جنس أرضها زراعي".وأضافت إنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على أنظار قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة في كربلاء، الذي قرَّر توقيفهما وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)، عند تدوين أقوالهم وتصديقها قضائياً".