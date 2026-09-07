غرق رجل وزوجته وطفلة داخل "بحيرة الزوراء" في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بغرق رجل وزوجته وطفلة داخل "بحيرة الزوراء" في





وقال المصدر في حديث لـ ، "وفاة زوج وزوجته وطفلة لم يعرف اذا كانت ابنتهم او لا، نتيجة تعرضهم الى حادث سقوط وانقاذ داخل بحيرة ".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".