حرارة ثلاثينية مع استمرار انخفاضها.. هل دخل العراق مرحلة الخريف؟

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الخميس سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع تواجد بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".وأضافت ان "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم "، مشيرة الى ان "السبت القادم سيكون الطقس صحواً على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط خلال النهار في الشرقية لتصل إلى 30 كم/س مسببة تصاعد غبار، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية، والرؤية الافقية جيدة جداً (8-10) كم وفي الغبار (6-8) كم".