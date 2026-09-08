جامعة بغداد توجه رسالة للطلبة المقبلين على التقديم للقبول فيها

وقال مدير والاتصال الحكومي في الجامعة حارث في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "المقاعد توزعت بواقع (13) ألفاً وتسعة مقاعد للدراسة الصباحية، وسبعة آلاف و(660) مقعداً للمسائية منها".وتابع أنَّ "دليل المركزي للجامعات الحكومية للعام الدراسي (2026 - 2027) الذي أطلقته ، يتضمن الشروط والضوابط العامة وخطوات التقديم الإلكتروني وآلية تسجيل الطلبة، فضلاً عن الجامعات والكليات والمعاهد التي يمكن لخريجي الفرعين العلمي والأدبي، وكذلك الفنون والأقسام المهنية التقديم إليها".ودعا إبراهيم الطلبة المقبلين على التقديم للقبول في الجامعات، إلى "معاينة دليل الطالب وخطوات التقديم لضمان ملء الاستمارة الإلكترونية بشكل صحيح بحسب استحقاق ومعدل كل متقدم".وأشار إلى "تعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الحكومية ذات الصلة بالتكنولوجيا، لدعم مسارات التحول الرقمي وتوظيف لتطوير البيئة التعليمية الجامعية، إضافة إلى دعم طلبة الدراسات العليا والتركيز على أهمية دعم البحث العلمي وربطه بالتطورات التقنية والصناعية، إسهاماً بتطبيق البرامج العملية المعدة لتطوير قطاع التعليم في ".