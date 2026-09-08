بالصور.. الكوادر العاملة في حقل غرب القرنة /2 تهدد باعتصام مفتوح

وقال مراسل ، ان "الكوادر الهندسية والفنية والإدارية العاملة في حقل غرب القرنة /2 تظاهروا اليوم، للمطالبة بعقود قانونية كما كانت مع شركة لوك أويل الروسية وبجميع مستحقاتهم المترتبة على شركة بدون تسويف".وأضاف ان "المتظاهرين هددوا بالاضراب العام بعد منح مهلة لشركة نفط وائتلاف الشركات أسبوع، لتنفيذ مطالبهم"، لافتا الى انه "بخلاف ذلك سيتم تنظيم اعتصام مفتوح".