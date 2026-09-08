وزير المالية: الانتقال إلى موازنة البرامج والأداء يمثل تحولاً مهماً في إدارة الموارد

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أن "وزير المالية ، استقبل وفداً من للطفولة (اليونيسف) برئاسة ممثل المنظمة في كريستيان سكوك، لبحث مجالات التعاون ودعم البرامج والمشاريع المعنية بالطفولة في العراق".وأوضح البيان، أن "الوفد قدم إيجازاً عن عمل في العراق، وأبرز البرامج والمشاريع التي تنفذها في مجالات حماية الأطفال، ورعاية حقوقهم، ودعم التعليم والخدمات الاجتماعية المرتبطة بالطفولة".وأعرب ساري عن "تقديره للجهود التي تبذلها اليونيسف في العراق"، مبدياً "استعداد لدعم برامج المنظمة ومشاريعها المتعلقة بحماية الأطفال، والعمل على تذليل المعوقات التي قد تواجه تنفيذها".واختتم البيان، أن "ساري تحدث عن أولويات الوزارة في الإصلاح المالي والإداري"، مبيناً أن "الانتقال التدريجي من نظام موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء يمثل تحولاً مهماً في ، من خلال ربط الإنفاق بالأهداف والنتائج وقياس الأثر الفعلي للمشاريع والبرامج، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويركز الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية".