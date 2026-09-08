الأمن والدفاع النيابية تكشف تفاصيل تعديل قانون خدمة وتقاعد قوى الأمن الداخلي

وقال في بيان ورد لـ ، إن التعديل المقترح يتضمن أن يكون سن التقاعد الاختياري لمنتسبي قوى الأمن الداخلي بين 40 و42 عاماً، شريطة ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 15 عاماً.وأضاف أن اعترضت على إحالة منتسبي إلى التقاعد الاختياري بسبب عدم توفر التخصيصات المالية، مبيناً أن والدفاع تدخلت لحسم الموضوع، وأن مشروع القانون سيُطرح للقراءة الأولى خلال الفصل التشريعي الحالي.وفي ملف الاستعداد الأمني، أوضح الشيباني أن اللجنة ستستضيف جميع قادة الخط الأول لمختلف ، بمن فيهم وزير داخلية ، للوقوف على جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية العراقية، ولا سيما بعد 30 أيلول وانسحاب القوات الأميركية من .وأشار إلى أن اللجنة تتابع بشكل مباشر ملف التقديم والقبول في المعهد العالي وكلية الشرطة ومعهد المفوضين التابع لوزارة الداخلية، للتأكد من سير إجراءات وفق معايير واضحة وشفافة، وبعيداً عن الاستثناءات والوساطات.