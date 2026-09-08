مجلس الخدمة يرهن اطلاق استمارة التعيين بشرط

وقال المتحدث الرسمي باسم ، ، للوكالة الرسمية وتابعته : إن “مجلس الخدمة لم يطلق أي استمارة خاصة بالتعيينات لجميع الشرائح، وكل ما تم تداوله في بهذا الشأن عن الصحة”.وأضاف ، أن “استمارة تُطلق بعد إقرار الموازنة، وبشرط توفر الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية واحتياج الوزارات”.وأوضح أن “المجلس، وفقاً للصلاحيات القانونية المناطة به، واستناداً إلى القانون رقم (4) لسنة 2009 المعدل، أكمل جميع الاستعدادات الفنية لإطلاق الاستمارة، إلا أن الأمر متوقف على إقرار الموازنة الاتحادية وما سيرد فيها من درجات وظيفية”.ودعا الغراوي وسائل الإعلام إلى "تحري صحة المعلومات واعتماد المواقف الرسمية للمجلس من خلال موقعه الرسمي حصراً".