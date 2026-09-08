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مجلس الخدمة يرهن اطلاق استمارة التعيين بشرط
محليات
2026-09-08 | 12:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,361 شوهد
أكد
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
، اليوم الثلاثاء، إكمال الاستعدادات الفنية بشان استمارة
التعيين
، مشيراً إلى أن إطلاق الاستمارة مرتبط بإقرار الموازنة الاتحادية وتوفر الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية.
وقال المتحدث الرسمي باسم
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
،
فاضل الغراوي
، للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
: إن “مجلس الخدمة لم يطلق أي استمارة خاصة بالتعيينات لجميع الشرائح، وكل ما تم تداوله في
وسائل التواصل الاجتماعي
بهذا الشأن
أخبار عارية
عن الصحة”.
وأضاف
الغراوي
، أن “استمارة
التعيين
تُطلق بعد إقرار الموازنة، وبشرط توفر الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية واحتياج الوزارات”.
وأوضح أن “المجلس، وفقاً للصلاحيات القانونية المناطة به، واستناداً إلى القانون رقم (4) لسنة 2009 المعدل، أكمل جميع الاستعدادات الفنية لإطلاق الاستمارة، إلا أن الأمر متوقف على إقرار الموازنة الاتحادية وما سيرد فيها من درجات وظيفية”.
ودعا الغراوي وسائل الإعلام إلى "تحري صحة المعلومات واعتماد المواقف الرسمية للمجلس من خلال موقعه الرسمي حصراً".
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