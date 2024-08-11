في بغداد.. اعتقال 13 شخصا غالبيتهم نساء بتهمة "الدعارة"

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، باعتقال عشر نساء وثلاثة رجال بتهمة "الدعارة" وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية ومن خلال نصب كمين محكم تتمكن من القبض على عشر نساء وثلاثة رجال داخل دار ضمن منطقة البتاوين".

وأضاف المصدر أن "اعتقالهم بتهمة الدعارة وتم نقلهم الى احد مراكز الشرطة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.