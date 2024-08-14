هددها بنشر صورها.. كمين محكم يطيح بمتهم ابتز فتاة الكترونياً

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز مركز شرطة الملعب من القاء القبض على متهم قام بابتزاز فتاة الكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم يمارس معها (الفعل الجنسي)".وأضافت، ان "العملية تمت بعد أن استنجدت الفتاة بالمفارز وادعت تعرضها للابتزاز الالكتروني من قبل شخص معروف من قبلها، وبعد جهد كبير ومميز وبدلالة طالبة النجدة تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم ضمن قاطع المسؤولية".وأشار الى انه "تم إيداع المتهم التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".