مصادقة حكومية على تعيين وجبة جديدة من هذه الفئات

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه طقرر مجلس الخدمة العامة الاتحادي بجلسته الطارئة رقم ( 28) بتاريخ 2024/8/15 المصادقة على تعيين اكثر من (500) قيد على ملاك مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات على وفق آلية القرعة الإلكترونية للمشمولين بقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017 . موزعه على العناوين ااوظيفية التالية. ( معاون جيولوجي ، معاون مترجم ، معاون محلل مختبر ، معاون باحث ، معاون مهندس ، باحث اجتماعي خامس ، معاون متنبئ جوي ، مساعد باحث سياسي ، معاون قانوني ، معاون مشرف سياحي ، معاون محاسب ، معاون مدرب رياضي ، مسجل بيانات ، كاتب حسابات ، معاون مختبر متدرب ، كاتب تدقيق ، فني ، معاون مرشد ) .وأضاف: "في نفس السياق قرر المجلس المصادقه على تعيين اكثر من (1000) قيد من المشمولين بقانون (59) لسنة 2017 الخاص بحملة الشهادات العليا الذين تنطبق عليهم شروط الاجتماع الثلاثي على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ".كما قرر المجلس "المصادقة على تعيين اكثر من (40) قيد على الجهات ذات الخصوصية".واكد المجلس "حرصه الشديد على إنهاء ملف التعيينات وفقاً لمبدأ الكفاءة وسرعة الإنجاز عبر العمل الدؤوب والمتواصل لتشكيلاته كافة وجميع كوادره.