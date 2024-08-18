تعطيل الدوام في البصرة من الأربعاء حتى الاحد القادم



السومرية نيوز – محليات



قررت محافظة البصرة، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في مؤسساتها من الأربعاء المقبل وحتى الاحد من الأسبوع القادم.



وقال مكتب محافظ البصرة أسعد العيداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المحافظ قرر تعطيل الدوام الرسمي الأربعاء والخميس والأحد المقبل".



وأضاف المكتب، أن "تعطيل الدوام يأتي لإتاحة الفرصة لأهالي المحافظة بالمشاركة في الزيارة الأربعينية".

وقال مكتب محافظ البصرة أسعد العيداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المحافظ قرر تعطيل الدوام الرسمي الأربعاء والخميس والأحد المقبل".وأضاف المكتب، أن "تعطيل الدوام يأتي لإتاحة الفرصة لأهالي المحافظة بالمشاركة في الزيارة الأربعينية".