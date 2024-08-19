محافظة عراقية تنضم لقائمة المحافظات المعطلة لإحياء الزيارة الأربعينية

وذكر المجلس في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "قرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس بمناسبة الزيارة الاربعينية".

وفي وقت سابق، قرر رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة قاسم علي اليساري تعطيل الدوام الرسمي في محافظة كربلاء المقدسة، أعتباراً من يوم امس الأحد ولغاية الـ26 من أب الحالي الموافق الـ21 من صفر".واستثنى اليساري من العطلة "الدوائر (الأمنية والخدمية والصحية)"، عازيا ذلك الى "مناسبة الزيارة الأربعينية لسيد الشهداء الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهم السلام)".كما قرر مجلس محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة بمناسبة ذكرى زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام باستثناء الدوائر المشمولة بخطة الزيارة الاربعينية.وذكر بيان للمجلس ان "العطلة تبدأ من يوم الأربعاء الموافق الـ21 من اب الحالي ولغاية الاثنين الموافق الـ26 من الشهر ذاته".كما صوت مجلس محافظة النجف الاشرف برئاسة حسين العيساوي على تعطيل الدوام الرسمي في محافظة النجف الاشرف أعتباراً من يوم الأحد القادم المصادف 18 من شهر اب الجاري 13 صفر، ولغاية 26 من شهر اب الموافق 21 صفر، بأستثناء الدوائر الأمنية والخدمية.وعزا سبب ذلك الى "قرب زيارة الأربعين المباركة لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام".وقرر مجلس محافظة الديوانية، تعطيل الدوام الرسمي اعتبارا من يوم الثلاثاء 20 أب، 2024، ولغاية 22 أب وذلك بمناسبة الزيارة الاربعينية.كما قرر مجلس محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل إلى يوم الإثنين الموافق 26 آب الحالي باستثناء الدوائر الخدمية.