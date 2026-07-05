محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس المقبلين





ـ محلي



قرر ، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس المقبلين.



وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء المصادف 8-7-2026 والخميس9-7-2026، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية".

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء المصادف 8-7-2026 والخميس9-7-2026، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية".