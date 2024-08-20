التعليم تعلن فتح باب "التدوير" في الدراسات العليا

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استكمالا لسياق الإجراءات المعتمدة لإشغال المقاعد الشاغرة في خطة القبول للدراسات العليا 2025/2024 وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي على إعادة فتح باب التدوير للمتقدمين الناجحين على قناة القبول العام وقناة النفقة الخاصة لإشغال المقاعد الشاغرة في قناة النفقة الخاصة التي سبق أن جرى تدويرها من قنوات القبول".وتضمن القرار، وفق البيان، "سقفا زمنيا يمتد إلى مدة خمسة أيام عمل بدءا من تاريخ 2024/8/21 ولغاية 2024/8/28 وتتولى الكليات نفسها الإعلان عن المقاعد الشاغرة في مواقعها الإلكترونية ويكون التدوير استنادا إلى طلب إلكتروني من الطالب المتقدم نفسه".