وبحسب خرائط الطقس، فان جولة جديدة متوقعة من الارتفاع بدرجات الحرارة سيشهدها العراق اعتبارا من الجمعة وحتى الاثنين المقبل مع احتمالية وصول الحرارة القصوى إلى حافة الـ50 مئوية في .ومن المتوقع ان يصل ارتفاع قمة المرتفع الجوي والقبة الحرارية المسؤولة عن الأجواء الأكثر حرارة من الطبيعي فوق العراق إلى حوالي 5,950 متر عند مستوى 500 مليبار في الغلاف الجوي، مما يعني ان هذا نظام حار جدًا وصيفي للغاية.ويشير الخبراء الى ان كل مناطق العراق دون استثناء ستتجه لإرتفاع بدرجات الحرارة بالأيام القادمة وحتى منتصف الأسبوع القادم عندما تحل التهدئة الحرارية أخيرًا وتنخفض مقاييس الحرارة عن الخمسينيات مئوية لكن يبقى الطقس حارا.وأكد المختصون ان الظروف ستكون مره‍‍قة بشكل خاص في جنوب ووسط العراق، وبعض المناطق الجنوبية مثل الفاو ستعاني من ارتفاع قيم الرطوبة النسبية على فترات.