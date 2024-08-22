إعفاء مدير سجن العمارة المركزي (وثيقة)

قررت دائرة الاصلاح العراقية، الخميس، إعفاء مدير سجن العمارة المركزي في .

وبحسب وثيقة صادرة من دائرة الاصلاح، فإنه تقرر إعفاء فاضل عباس عبد جودة من مهام مدير قسم سجن العمارة المركزي. وتضمنت الوثيقة تكليف باسم صدام شاني بدلا عنه. أدناه نص الوثيقة..