حريق داخل مصفى في البصرة (فيديو)

أفاد مصدر محلي، مساء السبت، باندلاع حريق داخل مصفى الشعيبة في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا اندلع، قبل قليل، في فلير (الأنبوب الرئيس) مصفى الشعيبة بمحافظة البصرة".

وأضاف المصدر أنه "تمت السيطرة على الحريق"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.