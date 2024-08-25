السبب مروحة.. القدر ينهي "فرحة" عريس في كركوك

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "الشاب بكر أنور، البالغ من العمر 15 ربيعاً، توفي إثر تعرضه لضربة بمروحة سقفية اثناء صعوده الى الاعلى لانزال بعض الحاجيات، وذلك في حي (واحد حزيران) جنوب كركوك".وبين، أن "الفتى كان قد تزوج قبل أسبوعين فقط".