التعليم تشمل فئة جديدة بالتقديم على الجامعات

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن العبودي "وافق على شمول الطلبة من مواليد 1990 صعودا ممن حازوا 90% فما فوق من خريجي الدراسة الإعدادية للسنة الدراسية 2024/2023 بفروعها كافة بالتقديم إلى الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالقبول المركزي للقناتين العامة وذوي الشهداء وقناة قبول الطلبة الأوائل من خريجي المدارس المهنية للسنة الدراسية 2025/2024".ويأتي القرار، وفق البيان، "استجابة للمناشدات الواردة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تحرص على تلبية ودعم طموح الطلبة المتفوقين وتطلعاتهم في التنافس على وفق الآليات التي يخضع اليها المتقدمون إلى القبول المركزي".