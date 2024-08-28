البصرة تعطل الدوام الرسمي الاثنين المقبل

السومرية نيوز – محليات



أعلنت محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأعظم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

أدناه نص القرار:

