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محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الإثنين المقبل

محليات

2024-08-28 | 07:41
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الإثنين المقبل
1,717 مشاهدة



السومرية نيوز – محليات

أعلنت محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأعظم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وذكر اعلام المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس محافظة الديوانية وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الإثنين الموافق 2024/9/2 بذكرى استشهاد الرسول الاعظم باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية والصحية".

وفي وقت وسابق، أعلنت محافظة البصرة، تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأعظم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.




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