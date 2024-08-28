محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الإثنين المقبل

وذكر اعلام المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس محافظة وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الإثنين الموافق 2024/9/2 بذكرى استشهاد الرسول الاعظم باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية والصحية".وفي وقت وسابق، أعلنت محافظة البصرة، تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأعظم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.