"إهانة المرسوم الجمهوري".. ماذا حصل مع العقيد جلال القره غولي؟

السومرية نيوز – محلي

في صورة انتشرت للعقيد في المرور جلال القره غولي على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتوزيع الماء على الزائرين واللطم في اربعينية الامام الحسين (ع)، الا ان القره غولي تفاجئ برد من الجهات المسؤولة حول اتهامه باهانة المرسوم الجمهورية من خلال "اللطم".

وتساءل القرغولي في مقطع فيديو نشر على التواصل الاجتماعي "هل أصبحت انا الان عار على الدولة؟".

فيما لاق هذا الفيديو ردود فعل على الموقف الحكومي، حيث اكد احد المدونين ان "سراق المال الحرام هم من اهانوا المؤسسة العسكرية".

وذكر اخر "ما بين خدمة الامام الحسين عليه السلام وبين المرسوم الجمهوري تسقط كل الاعتبارات وعلى الشرفاء التدخل لاعادة هذا الغيور الى وظيفته".

كما خاطبه مدون اخر "ثـق بنفسـك وقـدس روحـك وإمـض بالحيـاة مفتخـراً في خدمة الحسين عليه السلام، كونه شرف ما بعده شرف".