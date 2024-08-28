في كربلاء.. تفكيك شبكة مخدرات بينهم أجنبي

وقالت المديرية في بيان، إنه "تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير مديرية شؤون مخدرات المقدسة وتنفذ عملية امنية استباقية اسفرت عن تفكيك شبكة مخدرات تتكون من (6) متهمين بينهم أجنبي الجنسية وإلقاء القبض عليهم".

وكشف البيان عن "ضبط بحوزتهم اكثر من كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في محافظة كربلاء المقدسة".