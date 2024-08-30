تصريح جديد من التربية عن دوام المدارس والامتحانات

السومرية نيوز – محلي

أصدرت وزارة التربية، تصريحا جديدا عن دوام المدارس وامتحانات الدور الثاني.

وذكرت الوزارة في تصريح تابعته السومرية نيوز، ان "الحديث عن حصول تضارب بين انطلاق العام الدراسي وامتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية، غير صحيح"، مبينة انه "لن يحدث أي تضارب".

وأضافت ان "قطع الانترنت خلال امتحانات الدور الثاني لصفوف الثالث متوسط والسادس الاعدادي يهدف الى منع تسريب الأسئلة".