حادثان في آن ومكان واحد.. ماذا حصل على طريق مطار بغداد فجر اليوم؟

السومرية نيوز – محلي

افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بوقوع حادثين في آن ومكان واحد على طريق مطار وسط العاصمة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "عجلة تابعة لشركة المسافر تعرضت الى حادث انقلاب على طريق مطار الدولي ما أدى الى تضرر العجلة"، مبينا انه "تم وضع حواجز من قبل مديرية المرور ومديرية امن مطار الدولي لاجراء اللازم ".

وأضاف "في هذه الاثناء قام موظف في الخطوط الجوية العراقية يستقل عجلة نوع BMW بالاصطدام بعجلة مديرية امن المطار"، لافتا الى ان "سائق عجلة الـ BMW نقل الى المستشفى كون حالته خطرة".