حقيقة تعطيل الدوام وفرض حظر للتجوال في العراق غداً؟

السومرية نيوز – محلي

أوضحت وزارة التخطيط، الانباء التي نشرت بشأن طلبها حول تعطيل الدوام وفرض حظر للتجوال في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة لـ السومرية نيوز، ان "الانباء التي تحدثت حول تقديم الوزارة طلبا لمجلس الوزراء بتعطيل الدوام الرسمي غداً وفرض حظر التجوال، عار عن الصحة".

وأضاف ان "الطلب تضمن تعطيل الدوام وفرض حظر للتجوال في العراق يوم اجراء التعداد العام للسكان وهو الـ20 من تشرين الثاني المقبل".