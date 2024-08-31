النقل تفتح تحقيقاً بشأن تأخر رحلات السفر في مطار بغداد

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي قرر تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة الوكيل الإداري للوزارة من اجل الوقوف على ملابسات تأخر رحلات السفر في مطار الدولي".يأتي ذلك بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطعا مصورا من داخل مطار الدولي يظهر حالة ارباك واحتكاك بين مسافرين وموظفين في المطار.