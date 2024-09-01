أزمة مخيمات النازحين تعود الى الواجهة.. تحذير من استمرارها حتى موسم الشتاء

وقال عضو لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية، النائب شريف سليمان، "طال أمد حل ملف النازحين كثيراً، وكنا نأمل أن تنتهي الأزمة عقب عمليات التحرير بأشهر"، مستدركاً: "لكن للأسف، هناك عشرات الآلاف لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم بسبب بعض المشاكل الموجودة، منها سياسية ومنها خدمية".وأشار سليمان إلى أن "الموعد المحدد لإنهاء مخيمات النازحين في إقليم كردستان كان في الـ 30 من تموز، ولكن لم يتم الالتزام بهذا الموعد بسبب العديد من التحديات"، موضحاً أن "ملف التعويضات يشكل تحدياً إضافياً، إذ إن مبلغ 4 ملايين دينار لا يكفي لإعانة النازحين ودعمهم".وطالب "سليمان بتوفير دعم إضافي للنازحين، مشيرا إلى "ضرورة تطبيق الاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.