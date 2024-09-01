العثور على جثة عامل أجنبي داخل فندق في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "وردت معلومات بوجود جثة داخل احد الفنادق ضمن منطقة السعدون وتم التوجه الى مكان الحادث وتبين وفاة شخص بنغلاديشي الجنسية ويعمل داخل الفندق".

وأضاف أنه "تم رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي لغرض معرفة أسباب الوفاة".