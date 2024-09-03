الصحة البرلمانية تعلن "موافقة مبدئية" على تعيين خريجي المجموعة الطبية

وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "في الوقت الذي نشدّد على ضرورة التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة ، نؤكد على أهمية حمايتهم من قبل القوات الأمنية وعدم الاعتداء عليهم".وأضاف، "حيث تلقينا بأسف شديد تعرض المتظاهرين من خريجي الكليات الطبية والمعاهد الصحية المطالبين بالتعيين استنادًا لقانون التدرج الطبي رقم 6 وتعديلاته لسنة 2000 الذي يلزم الحكومة تعيينهم على ملاك مؤسسات وزارة الصحة ، من قبل القوات الأمنية اليوم في ، وسقوط جرحى واعتقال عدد منهم وهذا يعد خرقًا للقانون يجب على الجهات المعنية محاسبة المعتدين".وتابع، "نحن في لجنة الصحة والبيئة النيابية نشكر موقف رئيس الوزراء الداعم للخريجين من خلال موافقته مبدئيًا على توفير الدرجات الوظيفية لهم بإنتظار قرار وزارة المالية بهذا الشأن".وطالب شنكالي، "بعض الجهات التي تحرض الخريجين على التظاهر بشكل مستمر دون انتظار الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات المناسبة لتوفير الدرجات الوظيفية لهم بالتوقف عن هذه الأعمال التي هي ليست من صالح الخريجين بل ستزيد الأمور اكثر تعقيدًا ، حيث نجدّد مطالبتنا مجلس الوزراء و وزارة المالية بالموافقة على توفير درجات وظيفية تضمن تعيين جميع مخرجات الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية والصحية لعام 2023 نظرًا لسريان قانون التدرج الطبي ، وان يكون التعيين وفق حاجة المؤسسات الصحية بعد تعديل القانون".