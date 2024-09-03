في كربلاء.. اعتقال سارق من جنسية عربية

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الثلاثاء، عن اعتقال سارق من جنسية عربية.

وقالت الشرطة في بيان، "ضمن جهود أقسام وتشكيلات قيادة شرطة محافظة المقدسة وفي اطار ملاحقة المتهمين وتعزيز الأمن المجتمعي تمكنت مفارز قسم شرطة النجدة من القبض على سارق من جنسية عربية بعد ورود اخبار تفيد بوجود حادث سرقة من احد المواطنين".

وأضاف البيان "توجهت دوريات النجدة من مطاردة المتهم والقبض عليه ليتم ضبط المبلغ المسروق وهو عبارة عن (1500) دولار أمريكي".