جملة توجيهات لقضاة محاكم الأحوال الشخصية في العراق

ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن الاجتماع تضمن توجيهات رئيس الاستئناف بخصوص عمل محاكم الأحوال الشخصية وسبل تطويرها ومعالجة المعوقات التي تعتري عملهم.وبحسب البيان، تم التأكيد على ضرورة حسم الدعاوى المعروضة أمامهم ضمن سقوفها الزمنية وفقا لأحكام القانون، لافتا إلى أن الاجتماع تطرق إلى آراء أعضاء الهيئة التمييزية المدنية بشأن عمل القضاة والملاحظات المؤشرة على ذلك.وشدد على ضرورة رفع الجانب العلمي للقضاة والاطلاع على توجهات محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة الاستئناف بصفتها الأصلية عند إصدارهم القرارات.كما أوضح رئيس الاستئناف خلال الاجتماع ان "عمل القاضي في نطاق قضايا الأحوال الشخصية، إضافة إلى كون عمله قانوني فانه هناك جانب شرعي وانساني ويترتب عليه حقوق المتقاضين، فضلا عن مساسها بالأسرة التي تعتبر نواة المجتمع، مؤكداً على ضرورة مراعاة حفظ الروابط الاسرية ومراعاتها عند اصدار القرارات.