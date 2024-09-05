الصحة تعلن صدور الأوامر الوزارية بتعيين ذوي المهن الطبية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "الحاقا بالإعلان الصادر يوم امس الاربعاء الموافق 4 ايلول 2024 وبمتابعة من قبل وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي مع جميع الجهات المعنية، واستنادا الى جداول الموازنة (لعام 2024) والمُصادق عليها من قبل مجلس النواب والواردة الى وزارة الصحة ومصادقة مجلس الخدمة الاتحادي على القوائم المرفوعة من قبل وزارة الصحة الخاصة بتعيين خريجي الجامعات والكليات والمعاهد الطبية والصحية والتمريضية المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 والبالغ عددهم (29.882) خريجا اصدرت وزارة الصحة الاوامر الوزارية الخاصة بتعيين المشمولين بالقانون اعلاه من داخل وخارج العراق من الكليات والمعاهد الحكومية والاهلية من ضمنهم خريجي اقليم كوردستان المشمولين ممن وردت صحة صدور اوامرهم الادارية الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".ونوهت أنه "على الذوات المدرجة اسماءهم في القوائم أدناه مراجعة الدائرة الادارية والمالية والقانونية / قسم ادارة الموارد البشرية / شعبة التوظيف في وزارة الصحة / الطابق الرابع لإكمال اجراءات التعيين".