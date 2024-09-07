سيرا على الاقدام.. قوافل الزائرين تتجه صوب سامراء لإحياء ذكرى شهادة الإمام العسكري (صور)

السومرية نيو – محليات



تتجه قوافل الزائرين مشيا على الاقدام صوب مدينة سامراء المقدسة في محافظة صلاح الدين، لإحياء ذكرى شهادة الامام الحسن العسكري (عليه السلام)، فيما تستد المواكب الحسينية على طول الطريق لاستقبالهم.

وتصادف ذكرى شهادة الإمام العسكري عليه السلام يوم الخميس المقبل (8 ربيع الأول) الموافق 12 من أيلول الحالي.



أدناه مجموعة من الصور:





