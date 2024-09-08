كربلاء.. اعتقال سارق من جنسية أجنبية

وقالت القيادة في بيان، إن "شرطة تلقي القبض على سارق من جنسية اجنبية لقيامه بسرقة مواطن كربلائي مبلغ 400 دولار أمريكي مع جهاز موبايل".

وأضاف البيان أنه "تم حجز ثلاثة أشخاص من جنسيات أجنبية لا يحملون أوراقا ثبوتية"، مشيرا الى "إحالتهم الى الجهات المختصة لأكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".