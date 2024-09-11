السجن المؤبد لتاجري مخدرات في الانبار

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدانين ضبط بحوزتهما خمسة وعشرين الف حبة من مادة المثيل امفيتامين المخدرة".وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".