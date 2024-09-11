في الديوانية.. سرق "قاصة" والده فوقع بقبضة الأمن

أعلنت شرطة الديوانية، الأربعاء، عن اعتقال شخص سرق "قاصة" والده في محافظة .

وقال إعلام شرطة في بيان، " بمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة اللواء نجاح سلطان، وبعد التحقيق الأصولي مع احد المتهمين الذي يسكن (قضاء الشامية) الملقى في محافظة بغداد، بإشراف مدير قسم مكافحة الإجرام، اعترف أثناء التحقيق قيامه (قاصة) من دار والده مستغلا غياب والده الموقوف في الوقت الحاضر".

وأضاف "بعد اخذ القاصة ووضعها بسيارة اجرة الى المقدسة، وسرقة ما في داخلها من أموال (30) مليون دينار عراقي، فضلا عن مخشلات ذهبية قدرها 250 غرام"، مشيرا الى "قاضي التحقيق قرر توقيفه من أجل إحالته إلى المحكمة المختصة".