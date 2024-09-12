"قد يخرج الوضع عن السيطرة".. بيان من نقابات المهن الطبية والصحية

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
زيلينسكي يتحدث عن "خطة الانتصار": تدفع روسيا لإنهاء الحرب
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-499863-638617260019558612.jpg
"قد يخرج الوضع عن السيطرة".. بيان من نقابات المهن الطبية والصحية
محليات
2024-09-12 | 04:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
2,626 مشاهدة
السومرية نيوز
– محليات
أصدر نقابات المهن الطبية والصحية،
اليوم
الخميس 12 أيلول/ سبتمبر 2024، بياناً بعد قرار
مجلس
الوزراء
الأخير بترحيل تعيين أطباء الاسنان والصيدلة وذوي المهن الصحية خريجي عام 2023 الى موازنة 2025.
وجاء في البيان الموقع من نقيب أطباء الاسنان أبو بكر زياد الراوي ونقيب صيادلة
العراق
حيدر
فؤاد الصائغ ونقيب ذوي المهن الصحية علاء غازي المالكي، الاتي: بعد ان طال صبرنا ونحن نتطلع الى ما يفرح أبناء
العراق
من ذوي المهن الطبية والصحية خريجي عام 2023 ويخفف عنهم وطأهم وجراحهم ويعيد إليهم كرامتهم التي انتهكت في تظاهراتهم الأخيرة وهم يطالبون بإنصاف حقوقهم المشروعة وفق القانون وتعيينهم جميعاً وفق قانون التدرج الطبي، وللأسف خابت امالهم وامالنا بعد ان جاء القرار المرتقب لمجلس
الوزراء
مجحفاً للحقوق تبعا لتوصيات اللجنة التي شكلت برئاسة وزير الصحة والتي لم تراعي احكام قانون التدرج الطبي ولم تنصف الحقوق المدرجة فيه، فوقع الحيف على أبنائنا من ذوي المهن الطبية والصحية المشمولين بأحكام هذا القانون ليكونوا بلا ذنب ضحية سوء التخطيط منذ سنوات طوال والذي طالما حذرنا منه ولم تصغي لنا آذان.
وأضاف البيان، "قرار
مجلس
الوزراء
الأخير بترحيل تعيين أطباء الاسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية خريجي عام 2023 الى موازنة عام 2025 يعد حلاً ترقيعياً لشق أكبر وهروب من الازمة الى ازمة أكبر، دون حلول جذرية حقيقية لحل الازمة، فهل نسي أصحاب القرار إن هناك الاف مضاعفة من خريجي عام 2024 ينتظرون حقهم بالتعيين على موازنة عام 2025 ويلحقهم بالتتابع خريجو الأعوام القادمة المكفول حقهم بالتعيين ضمن قانون التدرج الطبي الذي كان نافذاً عند قبلوهم بالدراسة في الكليات والمعاهد الطبية والصحية!! وعليه فأن القرار الأخير تعدى بحيفه خريجي عام 2023 وشمل معهم خريجي عام 2024 والاعوام القادمة
لتكون
الازمة أكبر والمصيبة أعظم. إن وجود النقابات الى جانب أبنائها المطالبين بحقوقهم يأتي من جانبين، الجانب الأول هو أداء للمسؤولية القانونية التي تقع على عاتق النقابات في الدفاع عن حقوق أعضائها، والجانب الآخر كونها صمام الأمان لحفظ التوازن بين الطالب والمطلوب منه وحفظ للصورة العادلة التي يراها الشعب عن حكومته وانجازاتها الأخيرة التي استبشر بها خيراً".
وتابع، "واليوم وبعد أن تبددت الآمال وفقد المطالبون بحقهم الثقة لإنصاف الحقوق المشروعة بتعيين جميع خريجي عام 2023 من ذوي المهن الطبية والصحية، وبعد ان استنفذت النقابات كل جهودها في تسوية الازمة وكسر الأمواج الغاضبة، فقد يخرج الوضع عن سيطرة النقابات في حفظ التوازن بين المطالبين بحقوقهم والمطلوب منه الانصاف، وحينها فالنقابات غير مسؤولة عن العواقب التي تترتب عن غضب أصحاب الحق".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
بعد البيان الرسمي.. يونس محمود يكسّر صمته بشأن إصابة أيمن حسين
06:08 | 2024-09-06
مفاتيح بدل كلمات مرور.. إجراء "صارم" من "غوغل" لحماية البيانات
03:48 | 2024-09-06
الاستهلاك الأمريكي بادنى مستوى منذ كورونا والخسائر تتواصل.. بيانات قاتمة عن سعر النفط
01:37 | 2024-09-02
بيان تحذيري للعراقيين: لا تزجوا بأبنائكم في كليات طب الاسنان
06:00 | 2024-08-31
بيان
نقابات المهن الطبية والصحية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
جمال الشريف يحسم الجدل.. هل تعرض العراق لظلم تحكيمي ضد الكويت؟
رياضة
28.49%
05:45 | 2024-09-11
جمال الشريف يحسم الجدل.. هل تعرض العراق لظلم تحكيمي ضد الكويت؟
05:45 | 2024-09-11
أول تعليق لمدرب العراق بعد مباراة الكويت
رياضة
27.58%
17:01 | 2024-09-10
أول تعليق لمدرب العراق بعد مباراة الكويت
17:01 | 2024-09-10
قرار جديد من الكويت بشأن مباراة العراق الأمس
رياضة
24.31%
11:47 | 2024-09-11
قرار جديد من الكويت بشأن مباراة العراق الأمس
11:47 | 2024-09-11
تحليل رياضي: الجماهير الكويتية تذوقت "خدعة عمّان" بمُرّها خلال مباراة العراق
رياضة
19.62%
03:18 | 2024-09-11
تحليل رياضي: الجماهير الكويتية تذوقت "خدعة عمّان" بمُرّها خلال مباراة العراق
03:18 | 2024-09-11
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
الديوانية قضاء غماس - الحلقة ١٠٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-12
ناس وناس
الديوانية قضاء غماس - الحلقة ١٠٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-12
بعد التحري
معسكر الرشيد ..مشروع المتنزهات يصارع غول الفساد - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-11
بعد التحري
معسكر الرشيد ..مشروع المتنزهات يصارع غول الفساد - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-11
العراق في دقيقة
11-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-11
العراق في دقيقة
11-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-11
استديو Noon
سر الحياة 11-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-11
استديو Noon
سر الحياة 11-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-11
Morning Live
القروض المادية تحل ازمة وتفتح عشرات الازمات غيرها - حلقة ١٠٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-11
Morning Live
القروض المادية تحل ازمة وتفتح عشرات الازمات غيرها - حلقة ١٠٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصص من الواقع 11-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصص من الواقع 11-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-11
طل الصباح
أبراج - فقرة ركز 11-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-11
طل الصباح
أبراج - فقرة ركز 11-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-11
عشرين
النفط يتقلب والرواتب تدخل مرحلة القلق - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-10
عشرين
النفط يتقلب والرواتب تدخل مرحلة القلق - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-10
جات بالليل
توقعات مباراة العراق والكويت 10-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-10
جات بالليل
توقعات مباراة العراق والكويت 10-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-10
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الديوانية قضاء غماس - الحلقة ١٠٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-12
ناس وناس
الديوانية قضاء غماس - الحلقة ١٠٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-12
بعد التحري
معسكر الرشيد ..مشروع المتنزهات يصارع غول الفساد - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-11
بعد التحري
معسكر الرشيد ..مشروع المتنزهات يصارع غول الفساد - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-11
العراق في دقيقة
11-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-11
العراق في دقيقة
11-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-11
استديو Noon
سر الحياة 11-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-11
استديو Noon
سر الحياة 11-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-11
Morning Live
القروض المادية تحل ازمة وتفتح عشرات الازمات غيرها - حلقة ١٠٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-11
Morning Live
القروض المادية تحل ازمة وتفتح عشرات الازمات غيرها - حلقة ١٠٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصص من الواقع 11-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصص من الواقع 11-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-11
طل الصباح
أبراج - فقرة ركز 11-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-11
طل الصباح
أبراج - فقرة ركز 11-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-11
عشرين
النفط يتقلب والرواتب تدخل مرحلة القلق - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-10
عشرين
النفط يتقلب والرواتب تدخل مرحلة القلق - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-10
جات بالليل
توقعات مباراة العراق والكويت 10-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-10
جات بالليل
توقعات مباراة العراق والكويت 10-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-10
اخترنا لك
السجن 10 سنوات بحق 3 تجار مخدرات في ديالى
06:18 | 2024-09-12
الاعدام بحق تجار مخدرات ضبطت بحوزتهم "112" كيلو غرام من الممنوعات
06:07 | 2024-09-12
رئيس مجلس القضاء يتبرع ببناء منزل وتجهيز صالة رياضية لنجلة عماد
06:04 | 2024-09-12
القضاء يعاقب "فارس صكاركم" بالسجن سنة واحدة
05:48 | 2024-09-12
توجه جديد لتحويل مستحقي الرعاية الاجتماعية إلى الوزارات بصفة عقود
05:31 | 2024-09-12
تدهور قطاع الكهرباء.. وعود في مهب الريح ومليارات ضائعة لعقود من الفساد
05:09 | 2024-09-12
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
برأيك، ما سبب تأخر توزيع الرواتب في بعض الدوائر الحكومية؟
عدم توفر سيولة كافية
عدم توفر سيولة كافية
التدقيق بالقوائم
التدقيق بالقوائم
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.