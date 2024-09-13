"غسل عار".. شاب يقتل اخته شنقاً شرقي بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شاباً مواليد 2009 قام بشنق اخته مواليد 2007باستخدام حبل داخل منزلهم ضمن الخطيب الزراعي شرقي العاصمة بغداد".وأضاف، ان "قوة امنية تمكنت من اعتقال الشاب وإيداعه التوقيف"، مبينا: "المعلومات تشير الى ان الحادث نتيجة غسل عار".