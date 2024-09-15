زواج العراقيين من سوريات.. هل هو استغلال ام تجاوز المهور العالية؟

– محلي

نشطت في السنوات الأخيرة، ظاهرة زواج العراقيين من السوريات، حيث تشير بعض التصريحات والإحصاءات شبه الرسمية إلى تسجيل من 5 آلاف حالة زواج خلال عام 2023 وحده.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فان "العراقيين غالبا ما يتوجهون إلى سوريا، ويمكثون هناك، خصوصاً في بعض الأرياف بنحو 3 أسابيع قبل أن يحصلوا على مرادهم بالزواج من فتاة سورية، ثم يعودون إلى بعد تصديق عقد الزواج في بدمشق".

وارتبطت قصة الزواج هذه بكثير من التفاصيل والمشكلات والانتقادات، حيث ينظر إلى الأمر بإيجابية، بينما يرى آخرون أنه بمثابة استغلال يقوم به لحالة الفقر والضياع تعيشها بعض الأسر السورية جراء الحرب وعدم الاستقرار المتواصل منذ عام 2011.

ويتحدث كثيرون عن قيام بعض المتزوجين باستغلال المتزوجات ومعاملتهن بطريقة غير لائقة بالنظر لبعدهن عن ديارهن وعوائلهن، في مقابل احترام آخرين لهن واعتيادهن على أجواء .

وهناك من يعزو كثرة حالة الزواج السورية إلى قلة المهور والأموال ينفقها الزوج، حيث لا يتجاوز المهر في بعض الحالات الـ 500 ألف دينار (نحو 325 دولاراً) في مقابل الغلاء الفاحش في المهور داخل قد تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 10 آلاف دولار.