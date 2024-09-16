إطارات محترقة وغاز مسيل للدموع في تظاهرات وسط الناصرية (صور)

وقال مراسل السومرية نيوز، إن العشرات من الخريجين تظاهروا، اليوم، أمام مبنى ديوان محافظة وسط مدينة للمطالبة بشمولهم بملحق الاستثناء الخاص بالتعيينات الحكومية.وأضاف المراسل، أن التظاهرات تطورت الى قيام المتظاهرين بقطع الشوارع القريبة وحرق الإطارات احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم.وتابع المراسل، ان هذا التطور أدى الى نزول قوات مكافحة الشغب واستخدام المسيل لتفريق المتظاهرين.